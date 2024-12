Gjendja e jashtëzakonshme në Korenë e Jugut, pse presidenti shpalli vendosjen e ligjit ushtarak

Duke u përballur me presionin politik, presidenti i Koresë së Jugut Yun Suk-yeol shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në vend për herë të parë në më shumë se 50 vjet, duke shkaktuar protesta jashtë ndërtesës së parlamentit të vendit.

Fjalimi i jashtëzakonshëm i presidentit në televizionin kombëtar, në orën 23:00 me orën lokale, i bëri qytetarët të mendojnë menjëherë se ai kishte lidhje me Korenë e Veriut, vendin fqinj të armatosur me armë bërthamore, ose me një çështje kritike të sigurisë kombëtare, si një sulm terrorist apo grusht shteti.

Reagimi i Presidentit për humbjen e kontrollit

Megjithatë, shpejt u bë e qartë se presidenti Yun e bëri këtë veprim drastik në përgjigje të një sërë ngjarjesh politike. Pas humbjes së kontrollit të parlamentit në fillim të vitit, qeveria e tij ka luftuar me një sërë projektligjesh dhe propozimesh të opozitës që synojnë të minojnë sundimin e tij, shkruan Index.

Vëzhguesit politikë thonë se tani ka arritur në pikën e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme ose të sundimit të përkohshëm ushtarak, si një taktikë jodemokratike për t’u mbrojtur nga sulmet politike.

Cilat ishin reagimet e para?

Udhëheqësit e opozitës e dënuan menjëherë këtë veprim si antikushtetues. Udhëheqësi i partisë kryesore opozitare të Koresë së Jugut, Lee Jae-myung, u bëri thirrje ligjvënësve nga Partia e tij Demokratike që të mblidhen menjëherë në parlament për të votuar një deklaratë që do të anulonte vendimin e presidentit për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme.

Por në Seul, autobusët e policisë ishin tashmë gati për të bllokuar hyrjen në ndërtesën e parlamentit, njoftoi televizioni lokal. Megjithatë, demonstruesit u vërsulën drejt ndërtesës së Kuvendit duke protestuar dhe brohoritur: “Jo gjendjes së jashtëzakonshme! Nuk ka gjendje të jashtëzakonshme!” Ata u përplasën me policët që ruanin godinën.

Sa e rëndësishme është gjendja e jashtëzakonshme?

Ligji ushtarak është rregulli i përkohshëm i ushtrisë, pra periudha në të cilën konsiderohet se autoritetet civile nuk mund të kryejnë punën e tyre. Një gjendje e tillë u shpall për herë të fundit në Korenë e Jugut në vitin 1979, kur presidenti prej kohësh u vra gjatë një grushti shteti.

MARKETING