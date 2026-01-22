Gjendet skeleti i një shtetasi të Maqedonisë në Belgjikë, ishte zhdukur 23 vjet më parë
Në vendbanimin Forest të Brukselit, verën e kaluar, skeleti i shtetasit të Maqedonisë Rexhep Rahamanovski, i cili rezulton i zhdukur që nga viti 2003, u gjet në bodrumin e një shtëpie, njoftoi Policia Federale Belge.
Skeleti, sipas policisë, u gjet gjatë rinovimeve të shtëpisë në korrik 2025, pas të cilave u dorëzua për analizë mjeko-ligjore.
Pas analizës, u përcaktua se skeleti i përket Rahamanovskit, i cili ka lindur në Maqedoni në vitin 1976.
Rahamanovski u pa për herë të fundit mbrëmjen e 16 korrikut 2003, kur doli nga vendi i tij i punës. Që atëherë, çdo gjurmë e tij është humbur dhe deri në identifikimin e skeletit të tij, policia nuk kishte asnjë ide se çfarë i kishte ndodhur.
Policia raportoi se, bazuar në gjetjet e ekspertizës mjeko-ligjore, u lëshua një urdhër kontrolli për shtëpinë me shpresën për të marrë më shumë informacion rreth asaj që i ndodhi viktimës.