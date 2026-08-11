Gjendet revolver me plumba në Shkup, privohet nga liria një person

Gjendet revolver me plumba në Shkup, privohet nga liria një person

Nëpunës policorë sot arrestuan një person nga rrethina e Shkupit pasi te ai është gjetur një revolver me plumba.

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“Sot në orën 12:40, në fshatin Batincë, rrethina e Shkupit, nëpunës policorë të Njësitit të Policisë Intervenuese në SPB Shkup e privuan nga liria F.I. (34) nga Shkupi, pasi gjatë kontrollit të tij është gjetur një revolver dhe fishekë për të”, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.

Nga MPB informojnë se pas dokumentimit të rastit, ndaj F.I. do të parashtrohet kallëzim penal në bazë të nenit 396 të Kodit Penal.

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