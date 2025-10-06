Gjendet i pajetë në Lubjanë të Sllovenisë, trupi i 39 vjeçarit nga Maqedonia e Veriut
Trupi i një burri u gjet në qendër të Lubjanës të enjten në mëngjes dhe, siç informoi zëdhënësja e Policisë së Lubjanës, Shpela Shkoporc, bëhet fjalë për një shtetas 39-vjeçar të Maqedonisë së Veriut, raporton portali slloven 24ur.com.
Trupi i tij u gjet të enjten në orët e para të mëngjesit dhe, sipas informacioneve jozyrtare, ai ishte rrahur për vdekje, informacione të cilat policia nuk i ka konfirmuar.
“Policia inspektoi vendin e ngjarjes, është urdhëruar autopsi mjeko-ligjore, por shkaku i vdekjes ende nuk është sqaruar. Një hetim intensiv penal është ende duke zhvilluar. Zyra e prokurorit shtetëror kompetent do të informohet për të gjitha gjetjet”, tha zëdhënësja e Departamentit të Policisë së Lubjanës.
Rastin e ka konfirmuar edhe Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut.
“Ju informojmë se Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Lubjanë është njoftuar se gjatë natës së 2 tetorit 2025, një shtetas maqedonas, i lindur në vitin 1986 në Koçan, humbi jetën. Sipas informacioneve nga policia sllovene, të afërmit e të ndjerit janë njoftuar tashmë, dhe rasti po shqyrtohet nga Departamenti i Policisë Kriminale. Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Lubjanë është në kontakt me familjen e të ndjerit dhe me institucionet kompetente sllovene, me qëllim ofrimin e mbështetjes së nevojshme konsullore dhe monitorimin e rrjedhës së mëtejshme të procedurës”, thuhet në njoftimin e MPJ-së.