Gjendet drogë, arrestohen nëntë persona gjatë kontrollit të manifestimit muzikor në Dojran të Vjetër

Në periudhën kohore nga ora 20:30 minuta të datë 03.07.2022 deri më ora 02:30 minuta të datës 04.07.2022, gjatë mbajtjes së manifestimit muzikor në Dojran të Vjetër, nëpunës policorë të Sektorit të Punëve të Brendshme Strumicë në koordinim me nëpunës policorë të Sektorit për Tregti të Palejuar me Drogë, Armë dhe Materie të Rrezikshme pranë MPB-së dhe të Njësitit për Tregti të Palejuar me Drogë, Armë dhe Materie të Rrezikshme pranë SPB Shkup i kanë privuar nga liria K.A. (18) dhe A.M. (19) të dy nga Shkupi, M.C. (26) dhe D.P. (27) të dy nga Kumanova, G.P. (22) nga Prilepi, N.M. (22) nga Ohri, T.S. (21) nga Vallandova, D.A. (19) nga f. Mikoliq-Dojran dhe I.K.(20) nga fë Illovicë-Strumicë për arsye se tek ata janë gjetur më shumë lloje të drogave.