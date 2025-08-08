Gjenden dy persona të vdekur në Gjevgjeli
MPB njofton se në Gjevgjeli janë gjetur të vdekur dy persona në shtëpitë e tyre.
“Më 07.08.2025 në orën 11:20, në NJPB Gjevgjeli është denoncuar se në shtëpi në Gjevgjeli, është gjetur i pajetë I.G. (45) nga Gjevgjelia. Mjeku i Ndihmës urgjente mjekësore ka konstatuar vdekjen pa gjurmë të dukshme dhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi është dërguar për autopsi. Këqyrjen e vendngjarjes e kreu ekipi i NJPB Gjevgjeli
Më 07.08.2025 në orën 16:35 në NJPB Gjevgjeli u denoncua se në shtëpi në Gjevgjeli u gjet i pajetë M.R. (45) nga Gjevgjelia. Mjeku i Ndihmës urgjente mjekësore ka konstatuar vdekjen pa gjurmë të dukshme dhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi është dorëzuar për autopsi. Këqyrjen e vendgjarjes e kreu ekipi i NJPB Gjevgjeli”, thuhet në njoftim.