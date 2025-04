Gjatë javës mot me vranësira të ndryshueshme dhe jostabil

Deri në fund të kësaj jave do të mbaj mot pjesërisht me vranësira dhe i paqëndrueshëm me reshje të kohëpaskohshme të shiut dhe paraqitje të bubullimave, njofton DPHM-ja.

Lokalisht do të ketë procese më intensive në formë të stuhisë me shira të rrëmbyeshëm, bubullima, erë të përforcuar dhe paraqitje të izoluar të breshrit.

MARKETING