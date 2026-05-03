Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar katër raste të dhunës në familje, tre persona privohen nga liria
MPB informoi se gjatë 24 orëve të kaluara janë evidentuar katër kallëzime për dhunë në familje dhe janë privuar nga liria tre persona.
Sipas MPB-së, mbrëmë vonë, në orën 01:30 në Ohër, nëpunës policorë nga SPB Ohër privuan nga liria B.D. (55) nga Velesi, me qëndrim në Ohër, duke vepruar sipas kallëzimit të bashkëshortes së tij jashtëmartesore 21-vjeçare, se në banesën ku qëndrojnë në Ohër e ka sulmuar fizikisht, ndërsa gjatë këtij veprimie ka goditur edhe foshnjën e tyre. Pas dokumentimit të rastit do të paraqitet parashtresë përkatëse.
Më 02.05.2026 në orën 18:00 në Sveti Nikollë, nëpunës policorë nga NJPB Sveti Nikollë privuan nga liria një burrë 50-vjeçar nga Sveti Nikolla, duke vepruar sipas kallëzimit paraprak nga bashkëshortja e tij 55-vjeçare se në shtëpinë familjare e ka sulmuar fizikisht. Gjatë verifikimit të kryer, është konstatuar se I.B. ka qenë nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht ka pasur 1,29 promilë alkool në gjak. Pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të pasojë kallëzim përkatës.
Më 02.05.2026 në orën 23:00, nëpunës policorë nga SPB Shkup privuan nga liria R.R. (39) nga Shkupi, duke vepruar sipas kallëzimit paraprak nga bashkëshortja e tij 37-vjeçare se në shtëpinë familjare e ka sulmuar fizikisht, i ka bërë kërcënime dhe ia ka dëmtuar telefonin celular. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të pasojë kallëzim përkatës.
Më 03.05.2026 në ora 00:20 në SPB Shkup, një vajzë 26-vjeçare nga rajoni i Shkupit denoncoi se më 01.05.2026 rreth orës 11:00 në shtëpinë familjare në Shkup, pas një mosmarrëveshjeje paraprake me nënën e saj 54-vjeçare, e ka sulmuar fizikisht atë. Më pas, sipas denoncimit, ajo është sulmuar fizikisht nga vëllai i saj 24-vjeçar dhe nga nëna e tyre.Pas dokumentimit të plotë të rastit do të paraqitet parashtresë përkatëse.