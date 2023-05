Gjatë 2022-shit është rritur numri i kriminelëve dhe i të dënuarve për krime

Të dhënat e entit shtetëror të statistikave tregojnë se numri i personave madhorë të raportuar si autorë të njohur të krimeve, në vitin 2022 është rritur me 1.6%, krahasuar me vitin 2021. Po ashtu në të njëjtën periudhe kohore numri i të dënuarve madhorë është rritur me 1,8%, ndërsa numri i të akuzuarve është ulur me 0,4%.

Ndërkaq, numri i fëmijëve të denoncuar në konflikt me ligjin – autorë të veprave penale është ulur me 19,7%, dhe numri i fëmijëve të dënuar në konflikt me ligjin – autorë të veprave penale është ulur me 31,4%.

