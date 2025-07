Gjashtë zjarre aktive në RMV, ekipet e QMK-së dhe zjarrfikësit janë në terren

Gjashtë zjarre janë ende aktive në territorin e vendit, teksa njëri është vënë nën kontroll.

Zjarret aktive janë në komunat e Zhelinës, Vasilevës, Makedonski Brodit, si dhe në komunën e Prilepit. Zjarri është nën kontroll në Komunën e Velesit, informojnë nga Qendra për Menaxhim me Kriza.

“Zjarri pranë Zhelinës është ende aktiv. U vu nën kontroll, por u ndez përsëri mbrëmë. Ky është zjarr që me shumë mundësi është vënë qëllimisht. Herët këtë mëngjes, dy “ejr traktorë” nga drejtoria kanë qenë duke operuar atje, dhe ata do të vazhdojnë punën e tyre gjatë gjithë ditës. Ky zjarr po lëvizte në drejtim të Jerebinës, por është ndërprerë dhe mbetet aktiv në pjesët më të larta të kësaj zone. Shpresoj që deri sonte do të arrijmë ta vëmë nën kontroll këtë zjarr të vështirë, i cili po zhvillohet në terren të vështirë dhe për të cilin kam indikacione se dikush e ka ndezur qëllimisht gjatë gjithë kohës,” tha Stojançe Angellov.

Kujtojmë se me rritjen e temperaturave, vendi përfshihet pothuajse gjithmonë nga zjarret masive, disa prej tyre janë shkaktuar nga njerëzit, për të cilët tashmë po vepron edhe prokuroria dhe MPB-ja.

