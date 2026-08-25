Gjashtë raste të reja të etheve të Nilit Perëndimor brenda një dite në RMV, numri i përgjithshëm arrin në 50
Gjashtë raste të reja të etheve të Nilit Perëndimor janë regjistruar në vend brenda një dite, duke e çuar numrin e përgjithshëm të rasteve të konfirmuara në 50.
Pesë nga të saposëmurët janë nga Rajoni i Shkupit. Tre janë banorë të Gazi Babës, mbi 70 vjeç; një pacient është nga Zelenikova dhe është 26 vjeç, ndërsa një tjetër është nga Aerodromi, 59 vjeç, raporton TV Sitel..
Është konfirmuar edhe rasti i parë në Kumanovë. Sipas informacioneve nga Qendra për Shëndet Publik në Kumanovë, bëhet fjalë për një burrë 65-vjeçar nga një zonë periferike, i cili para se të sëmurej nuk kishte udhëtuar jashtë vendit. Ai është shtruar në Klinikën për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile në Shkup.
„Sipas informacioneve që kemi, mund të themi se gjendja shëndetësore e pacientit është e rëndë. Përveç infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor, ai ka edhe sëmundje kronike, përfshirë diabetin, të cilat mund të ndikojnë në ecurinë dhe rëndesën e sëmundjes“, thotë Herojljind Sakipi, drejtor i Qendrës për Shëndet Publik në Kumanovë.
Nga Qendra thonë se është kryer një anketë epidemiologjike me anëtarët e familjes së ngushtë të të sëmurit, pas së cilës do të ndërmerren masat e nevojshme.
„Në bazë të rezultateve të anketës epidemiologjike do të ndërmerren masat përkatëse, ndër të cilat edhe dezinfektimi i objektit, përkatësisht hapësirës ku ka qëndruar personi i infektuar, si dhe i lokacioneve të tjera ku ekziston mundësia që ai të jetë pickuar nga një mushkonjë e infektuar“, thotë Sakipi.
Gati gjysma e të sëmurëve janë shtruar në Klinikën Infektive për shkak të formës së rëndë neuroinvazive të sëmundjes, e cila mund të shkaktojë inflamacion të trurit dhe të cipave të trurit. Deri tani, gjatë kësaj vere, pesë persona nuk kanë mundur ta mposhtin sëmundjen.