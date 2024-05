Gjashtë persona të shtruar në spital, gjithsej 553 raste të kollës së mirë deri më 9 maj

Pesëmbëdhjetë raste të reja me pertusis apo kollës së mirë, janë raportuar në periudhën nga 3 deri 9 maj ku gjashtë persona janë shtruar në spital. Sa i përket shpërndarjes gjeografike, pjesa më e madhe e rasteve janë raportuar në kuadër të epidemisë në Shkup – 14, ndërsa është raportuar edhe një rast në Kriva Pallankë.

Mosha e pacientëve sillet nga një muaj deri në 62 vjeç, ndërsa numri më i madh i rasteve janë të grupmoshës deri në katër vjet, bëjnë të ditur Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) në raportin e fundit të publikuar sot.

“Deri më 9 maj, në vend janë regjistruar gjithsej 553 raste me kollë të keqe, me incidencë prej 30.1/100 mijë banorë. Kjo paraqet një rritje të disafishtë të numrit të pacientëve në krahasim me pesëvjeçarin e kaluar – nga viti 2019 deri në vitin 2023, kur janë regjistruar gjithsej 10 raste”.

“ISHP rikujton se janë dy epidemi të vazhdueshme, të raportuara në territorin e Shkupit dhe Kumanovës. Nga 18 janari deri më 9 maj, janë administruar gjithsej 45,715 doza të vaksinës që përmban një komponent të kollës së keqe”, thonë nga ISHP.

