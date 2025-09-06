Gjashtë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza gjatë 24 orëve të fundit, përfshirë një fëmijë
Në Rripin e Gazës, ku Izraeli me sulmet dhe bllokadën e tij ka imponuar zi buke, gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën nga uria edhe gjashtë palestinezë të tjerë, mes tyre një fëmijë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza u ndanë të dhënat e fundit për vdekjet nga uria.
Sipas njoftimit, në 24 orët e fundit, gjashtë palestinezë të tjerë, përfshirë një fëmijë, kanë vdekur si pasojë e urisë dhe kequshqyerjes.
Numri i të vdekurve nga uria që nga 7 tetori 2023 në Rripin e Gazës është rritur në 382, mes tyre 135 fëmijë.
Që nga shpallja e urisë më 22 gusht nga Klasifikimi i Integruar i Fazave të Sigurisë Ushqimore (IPC), i mbështetur nga Kombet e Bashkuara, 104 persona, mes tyre 20 fëmijë, kanë humbur jetën nga uria dhe kequshqyerja.
Në raportin e fundit të IPC-së theksohej se “Më 15 gusht 2025, uria në qytetin e Gazës është vërtetuar me prova se ndodhet në nivelin e pestë, të njohur si ‘niveli i katastrofës’.”
“Pas 22 muajsh konflikt të pamëshirshëm, mbi gjysmë milioni njerëz në Rripin e Gazës po përballen me kushte katastrofike të karakterizuara nga uria, varfëria dhe vdekja”, thuhej në raport.
Gjenocidi në Gaza hyri në ditën e 700-të të premten, me Izraelin që ka vrarë të paktën 64.300 palestinezë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.