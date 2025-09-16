Gjashtë muaj nga tragjedia në “Pulse”, prindërit e të vdekurve sot organizojnë marsh protestues

Gjashtë muaj nga tragjedia në “Pulse”, prindërit e të vdekurve sot organizojnë marsh protestues

Sot bëhen saktësisht gjashtë muaj nga tragjedia në diskoteken Pulse në Koçan, në të cilën humbën jetën 62 të rinj.

Me këtë rast, prindërit e të vdekurve po organizojnë “Marsh për Engjëjt”.
Marshimi do të fillojë në orën 15:35 nga “Parku i Revolucionit” dhe do të ndjekë itinerarin e përcaktuar tashmë – ndërtesa komunale, Drejtoria e të Ardhurave Publike, policia, gjykata e Koçanit dhe zyra e prokurorit, dhe do të përfundojë përsëri në “Parkun e Revolucionit”.
Ndryshe, Prokuroria tashmë ka ngritur aktakuza për personat që dyshohen se janë përgjegjës për tragjedinë në Koçan.

