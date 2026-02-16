Girona rrëzon Barcelonën, Real Madridi merr kreun
Në javën e 24-t të La Ligës, Girona realizoi një fitore të jashtëzakonshme 2-1 ndaj Barcelonës, duke shkaktuar lëvizje dramatike në renditjen e kampionatit.
Ndeshja pati momente kyçe që nisën që në pjesën e parë, përfshirë një penallti të humbur nga Lamine Yamal në minutën e 45+3’ dhe disa pritje të shkëlqyera të portierit të Barcelonës, Joan Garcia.
Barcelona kaloi e para në minutën e 60’, kur Pau Cubarsi shënoi me kokë pas një harkimi të Jules Kounde, duke bërë 1-0. Por goli i barazimit erdhi shpejt: në minutën e 62’, Thomas Lemar shënoi pas një asistimi të bukur nga Vladyslav Vanat.
Fitoren për Gironën e vulosi Joel Roca në minutën e 87’, duke shfrytëzuar një mundësi brenda zonës. Barcelona u ankua për një goditje dënimi gjatë aksionit, ndërsa një gol i shënuar në kohën shtesë nga Lewandowski u anulua për pozitë jashtë loje.
Me këtë rezultat, Real Madrid merr kreun e La Ligës me 60 pikë, dy më shumë se Barcelona që ka 58, duke e bërë garën për titull më të ngushtë dhe emocionuese se kurrë.