“Gilead Sciences” blen zhvilluesin e ilaçeve kundër kancerit Arcellx për 7.8 miliardë dollarë
Kompania biofarmaceutike me seli në SHBA “Gilead Sciences” njoftoi sot se ka hyrë në një marrëveshje përfundimtare për të blerë zhvilluesin e ilaçeve kundër kancerit, Arcellx, për rreth 7.8 miliardë dollarë, transmeton Anadolu.
Transaksioni përfshinte 115 dollarë për aksion në para të gatshme dhe një të drejtë vlerësimi kontingjent prej 5 dollarësh për aksion.
Blerja synon të maksimizojë potencialin afatgjatë të “anito-cel”, një terapi qelizore në fazën e hulumtimit për pacientët me mielomë të shumëfishtë.
Kite, një degë e Gilead, tashmë ka bashkëpunuar me Arcellx për të bashkëzhvilluar dhe komercializuar këtë trajtim inovativ të imunoterapisë.
Kryetari dhe drejtori ekzekutiv i Gilead, Daniel O’Day tha se marrëveshja pasqyron bindjen e kompanisë në potencialin e terapisë së re për të ndihmuar pacientët me kancer.
Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave më parë pranoi kërkesën për licencë biologjike për “anito-cel” me një datë të parashikuar veprimi më 23 dhjetor 2026.
Bordet e drejtorëve të të dy kompanive miratuan transaksionin, të cilin ata prisnin ta mbyllnin gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026.
Para njoftimit të bashkimit, Gilead posedonte rreth 11.5 për qind të aksioneve të zakonshme në qarkullim të Arcellx.