Gërvalla: Kosova nuk mund të bëjë vetëvrasje politike as për miqtë e saj më të ngushtë

Kryediplomatja e Kosovës, Donika Gërvalla – Schwartz, ka vazhduar deklaratat konfrontuese me shtetet aleate të Kosovës. Ajo në një intervistë për gazetën austriake Der Standard, tha se “Kosova nuk mund të bëjë vetëvrasje politike as për miqtë e saj më të ngushtë”.

Po ashtu, Gërvalla pa cekur emra, tha se Kosova nuk duhet të lejojë që disa diplomatë, të cilët i cilësoi “problematikë”, ta fusin Ballkanin Perëndimor në luftë.

“Ne, si Perëndimi në tërësi, nuk duhet të lejojmë që disa diplomatë problematikë ta fusin rajonin në luftë në një aleancë jo të shenjtë me përfaqësuesin e Putinit, Vuçiç. Në çdo rast ne do ta mbrojmë vendin tonë sepse mbrojmë shtetin ligjor dhe demokracinë. Vuçiqin nuk e ndalon dot as me para, as me qetësim, vetëm me një qëndrim kristal. BE-ja nuk e ka këtë, sepse nuk është dakord”, tha ajo.

Akuza tjetër e Gërvallës, kësaj here kishte të bënte me emisarin e BE-së për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, për të cilin, tha se shpesh e mban qëndrimin e presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

“Përshkallëzimi është rezultat i një strategjie të gabuar. I dërguari i BE-së për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, Miroslav Lajçak, shpesh mban qëndrimin e Vuçiqit. Jo vetëm që kjo është vdekjeprurëse për ndërmjetësimin; e inkurajon Vuçiqin të përshkallëzohet. Situata është jashtëzakonisht e rrezikshme, madje ka edhe trupa Wagner në vend. Një strategji e re nevojitet urgjentisht, duke përfshirë staf të ri, nëse duam të ndalet përshkallëzimi”, ka thënë ajo.

Ajo u shpreh se Perëndimi duhet të dërgojë ndërmjetësues të tjerë në Ballkan dhe të jetë më e ashpër ndaj Serbisë.

