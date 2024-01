Gerapetritis: Marrëveshja e Prespës nuk mund të ndryshohet njëanshëm

Marrëveshja e Prespës është marrëvehsje ndërkombëtare, ka fuqi mbi të gjitha dispozitat ligjore dhe nuk mund të ndryshohet njëanshëm nga asnjëra palë, porositi ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë, Jorgos Gerapetritis, si në intervistën e mbrëmshme për televizionin grek “Antena”, ashtu edhe nga Parlamenti sot në mëngjes, duke iu prëgjigjur pyetjes së deputetit, lajmëroi korrespondentja e MIA-s nga Athina.

Shefi i diplomacisë greke theksoi se Demokracia e Re doli me kohë me qëndrime për Marrëveshjen e Prespës për pikat të cilat ata vetë i kanë konsideruar problematike, por theksoi se tani, nuk mund të definohet, ndërsa Greqia e ndjekë respektimin e rreptë dhe konsekuent.

“Vazhdimisht kam cekur se Marrëveshja e Prespës paraqet marrëveshje ndërkombëtare. U votua nga Parlamenti grek dhe siç imponon Kushtetuta, kjo Marrëveshje ka fuqi mbi çdo dispozitë tjetër ligjore, që do të thotë se nuk mundet unanimisht të ndryshihet nga cila do palë. Demokracia e Re me kohë i paraqiti pozicionet lidhur me këto pika të cilat ishin problematike në Marrëveshjen e Prepës. Me kohë theksoi se do të ekzistojnë pyetje edhe në implementim. Sot jemi të obliguar me kushtetutë ta zbatojmë këtë Marrëveshje dhe nuk është i mundur ndryshimi i njëanshëm. Por, atë që duhet ta bëjmë dhe që e bën Greqia është ta ndjekë respektimin konsekuent dhe të rreptë”, theksoi Gerapetritis nga Parlamenti duke iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve.

Lidhur me obligimin për ndryshim të pasaportave dhe targave të automjeteve deri më 12 shkurt, shefi i diplomacisë greke theksoi se ekzistojnë dispozita të qarta dhe afate kohore të cilat duhet të respektohen.

Shtoi se Ministria e Punëve të Jashtme do të jetë e rreptë në raport me atë që është paraparë me Marrëveshjen e Prespës dhe Greqia do të insistojë për respektim të besueshëm të obligimeve të cilat dalin.

Për tre memorandumet me Maqedoninë e Veriut të cilat ende nuk janë sjellë për ratifikim në Parlamentin grek, Gerapetritis tha se “absolutisht varen nga respektimi i besueshëm dhe i rreptë i dispozitave të Marrëvehsjes së Prespës”.

