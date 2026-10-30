“Generali Stadium”, shifrat dhe marrëveshja për të drejtat e emërtimit të stadiumit të ri të Milanit dhe Interit
Milani dhe Interi kanë rënë dakord për një marrëveshje për të drejtat e emrit me kompaninë e sigurimeve Generali për stadiumin e tyre të ri, i cili do të njihet si ‘Generali Stadium’.
Të dy klubet janë të vendosura ta shkatërrojnë stadiumin e tyre ikonik, San Siron, dhe të ndërtojnë stadiumin e ri.
Sipas ESPN, marrëveshja vlen 650 milionë euro gjatë 20 viteve. Kjo shumë tejkalon shumën prej 700 milionë dollarësh që raportohet se Crypto.com pagoi për arenën e Los Angeles, e cila besohej të ishte marrëveshja më e pasur për të drejtat e emërtimit të sporteve në atë kohë.
Klubet e quajtën atë “një nga marrëveshjet më të mëdha për të drejtat e emërtimit të stadiumeve në sportin global”
Stadiumi me 71,500 vende, i cili do të ndërtohet menjëherë pranë stadiumit aktual San Siro në një parking ngjitur, është projektuar nga Foster+Partners dhe MANICA, me një pamje të frymëzuar nga Duomo dhe dy nivele të pjerrëta ulësesh.
Ndërtimi pritet të fillojë në vitin 2028, me ndeshjen e parë të synuar për sezonin 2031/32, në varësi të miratimeve.
Klubet blenë tokën nga qyteti nëntorin e kaluar për 197 milionë euro. Projekti drejtohet nga RedBird Capital Partners dhe Oaktree, të cilat zotërojnë përkatësisht Milanin dhe Interin.