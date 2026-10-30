“Generali Stadium”, shifrat dhe marrëveshja për të drejtat e emërtimit të stadiumit të ri të Milanit dhe Interit

“Generali Stadium”, shifrat dhe marrëveshja për të drejtat e emërtimit të stadiumit të ri të Milanit dhe Interit

Milani dhe Interi kanë rënë dakord për një marrëveshje për të drejtat e emrit me kompaninë e sigurimeve Generali për stadiumin e tyre të ri, i cili do të njihet si ‘Generali Stadium’.

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Shik.mk

Të dy klubet janë të vendosura ta shkatërrojnë stadiumin e tyre ikonik, San Siron, dhe të ndërtojnë stadiumin e ri.

Sipas ESPN, marrëveshja vlen 650 milionë euro gjatë 20 viteve. Kjo shumë tejkalon shumën prej 700 milionë dollarësh që raportohet se Crypto.com pagoi për arenën e Los Angeles, e cila besohej të ishte marrëveshja më e pasur për të drejtat e emërtimit të sporteve në atë kohë.

Klubet e quajtën atë “një nga marrëveshjet më të mëdha për të drejtat e emërtimit të stadiumeve në sportin global”

Stadiumi me 71,500 vende, i cili do të ndërtohet menjëherë pranë stadiumit aktual San Siro në një parking ngjitur, është projektuar nga Foster+Partners dhe MANICA, me një pamje të frymëzuar nga Duomo dhe dy nivele të pjerrëta ulësesh.

Ndërtimi pritet të fillojë në vitin 2028, me ndeshjen e parë të synuar për sezonin 2031/32, në varësi të miratimeve.

Klubet blenë tokën nga qyteti nëntorin e kaluar për 197 milionë euro. Projekti drejtohet nga RedBird Capital Partners dhe Oaktree, të cilat zotërojnë përkatësisht Milanin dhe Interin.

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