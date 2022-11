General Motors do të vazhdojë prodhimin e veturave me motorë me djegie të brendshme edhe për disa vite

General Motors është një nga prodhuesit e automjeteve që ka strategjitë më ambicioze për veturat elektrike.

Prodhuesi amerikan dëshiron që ta mundë Tesla-n në lojën e saj deri në mesin e dekadës, por me sa duket, kjo nuk do të thotë se GM do të braktisë motorët me djegie të brendshme.

Në fakt, një ekzekutiv i kompanisë aktualisht konfirmoi se ata nuk do të hiqen nga veturat edhe për disa vite të tjera, dhe General Motors do të vazhdojë të mbështetet në shërbimet e saj.

Presidenti i GM, Mark Reuss, së fundmi dha një intervistë për Fox Business përpara prezantimit të kompanisë në ditën e investitorëve në Nju Jork.

Ai për motor1 bëri të ditur se General Motors nuk është gati të largohet nga segmentet tradicionale të zakonshme ku modelet me fuqi djegëse ende dominojnë shitjet me një diferencë të madhe, transmeton Telegrafi.

“Epoka e motorëve me djegie të brendshme nuk ka mbaruar”, tha Reuss. “Ne nuk do të braktisim segmentet tona të motorëve me djegie të brendshme. Ne kemi lidershipin e tregut të kamionçinave me markat GMC dhe Chevrolet”, shtoi ai.

Në shkurt të këtij viti, drejtori ekzekutiv i prodhuesit të automjeteve, Mary Barra, deklaroi se General Motors kishte plane për të ofruar rreth 400,000 automjete elektrike në Amerikën e Veriut deri në vitin 2023 dhe deri në një milion vetura në tregun rajonal deri në vitin 2025.

Gjatë intervistës, Reuss komentoi se kur ai pret që investimet në sektorin e veturave elektrike të fillojnë të sjellin fitime, dhe ai vit sipas tij është viti 2025.