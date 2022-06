Gençovska: Petkovi propozoi revizion të pozitës kombëtare për Maqedoninë e Veriut

Kryeministri bullgar Kiril Petkov ka dërguar propozim me të cilin në mënyrë praktike tërësisht revidohet Pozita kornizë e sjell nga Asambleja kombëtare dhe Qeveria e Bullgarisë, por ai u refuzua nga MPJ-ja, tha shefja e diplomacisë bullgare në dorëheqje Teodora Gençovska në seancën dëgjimore para deputetëve në Parlamentin në Sofje për negociatat me Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Gençovska, siç njofton BGNES, vlerëson se negociatat avancohen, por ka edhe pyetje të cilat mbesin të hapura për zgjidhje. Njëra prej tyre, siç theksoi, është “formulimi i të a.q. gjuha maqedonase në kuptimin historik dhe etnik”.

“Që kur e mora funksionin e ministres së Punëve të Jashtme, në takimin e parë me ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, thash: komunikoni vetëm me mua. Për fat të keq kjo nuk ndodhi. Përfaqësuesit e RSM-së vazhduan të kërkojnë kontakt jashtë MPJ-së me qëllim që të largohet kërkesa kyçe bullgare – Mekanizmi për ndjekjen e zbatimit të Marrëveshjes për fqinjësi të mirë nga viti 2017”, tha Gençovska.

Më 5 prill të këtij viti, siç theksoi ajo, këshilltari për politikë të jashtme të kryeministrit ka dërguar draft për azhurnimin e Pozitës kornizë, e cila sugjeron revizion të pozitës kombëtare të Bullgarisë.

“Drafti i kësaj Pozite të re kornizë nuk e përfshin qëndrimin bullgar për të a.q. gjuha maqedonase. Kërkesa për gjeneratat evropiane lidhur me Marrëveshjen nga viti 2017 mbetet e paqëndrueshme. praktikisht, ky projekt i kombinon idetë parciale të MPJ-së për implementimin e marrëveshjes bilaterale, por pa mekanizëm të qartë për zbatimin e marrëveshjes. MPJ-ja vlerëson se dokumenti është tërësisht gabim dhe e hodhi pishtë si mundësi”, tha Gençovska.

Sipas saj, problemi kryesor ishte që derisa MPJ-ja ka tentuar të negociojë, në një vend tjetër është krijuar përshtypje se Bullgaria mund të pajtohet edhe me pak dhe se është e gatshme për lëshime.

Ajo theksoi se ka katër tema për të cilat duhet të bëhet avancim që të mbrohen interesat kombëtare bullgare: implementimi i Marrëveshjes nga viti 2017, përfshirja e bullgarëve në Kushtetutën e RMV-së, ruajtja e pozitës bullgare për gjuhën e vendit fqinj dhe përfshirja e garancive për të gjitha këto çështje në kornizën negociuese të BE-së me RMV-në.