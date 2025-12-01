Gemini 3 sfidon ChatGPT, Altman paralajmëron për kohëra të vështira

Sam Altman paralajmëroi stafin e OpenAI se muajt e ardhshëm mund të duken të vështirë, ndërsa Google ka lansuar Gemini 3 në të gjithë linjën e produkteve të saj.

Paralajmërimi vuri në dukje forcën në rritje të Google në trajnimin e modeleve.

Ai tha se ky ndryshim mund të krijojë presion të vërtetë ekonomik, ndërsa më shumë njerëz e krahasojnë Gemini 3 me mjete si ChatGPT dhe ndërsa tregu më i gjerë i Al ndryshon më shpejt se sa pritej.

Në të njëjtën kohë, reagimet publike ndaj Gemini 3 shtuan më shumë presion.

Drejtori ekzekutiv i Salesforce postoi se kishte përdorur ChatGPT çdo ditë për tre vjet, por kaloi në Gemini 3 vetëm pas dy orësh, duke thënë se rritja në arsyetim, shpejtësi, imazhe dhe video ndihej e rëndësishme.

 

