Geer: Shumë shpesh flamuri evropian përdoret për ligje për të cilat nuk është dedikuar

Arsyeja pse ngrita pyetjen për përdorimin e flamurit evropian është pikërisht sepse ai përdoret shumë shpesh për miratimin e disa ligjeve, ndërsa dihet se përdorimi i flamurit evropian përdoret gjithmonë përmes miratimit të një ligji i cili. Prandaj lidhet drejtpërdrejt me praktikat evropiane dhe legjislacionin evropian, tha ambasadori i BE-së në Maqedoninë e Veriut, David Geer.

Në promovimin e sotëm të projekteve të 45 organizatave të shoqërisë civile, të zbatuara në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2, ai theksoi se përdorimi i flamurit evropian duhet të bëhet gjithmonë pas konsultimeve reale paraprake ndërmjet të gjitha partitë politike dhe është për harmonizimin e legjislacionit evropian.

“Sigurisht që kemi kontakte të rregullta me Qeverinë lidhur me këtë çështje, por edhe me një sërë çështjesh të tjera dhe sigurisht që jemi gjithmonë të gatshëm të dëgjojmë se çfarë ka për të thënë qeveria lidhur me këtë çështje dhe çështje të tjera që na shqetësojnë të gjithëve. Dhe sa i përket vetë opozitës, ne jemi në dialog të rregullt me ​​ta për çështjet që ata ngrenë”, tha Geer.