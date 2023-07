Geer: E rëndësishme është që të ketë debat publik për ndryshimet kushtetuese

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, David Geer u shpreh se është shumë e rëndësishme që të ketë debat publik për ndryshimet kushtetuese.

“Si BE gjithmonë kemi thënë se është shumë e rëndësishme të ketë ndryshime kushtetuese në lidhje me ndryshimet kushtetuese dhe kuptohet të ndodhë me miratimin e tekstit për ndryshimet kushtetuese”, u shpreh Geer.

Sipas tij, deputetët e Kuvendit do t’i shqyrtojnë propozimet, përkatësisht do ta shqyrtojnë tekstin e ndryshimeve kushtetuese dhe do të kenë parasysh interesin nacional të shtetit dhe rrugën evropiane të vendit.

MARKETING