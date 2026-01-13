Gazprom ka furnizuar më shumë gaz natyror në Kinë sesa në Evropë në vitin 2025
Kompania ruse e energjisë Gazprom njoftoi se vitin e kaluar, për herë të parë, furnizoi më shumë gaz natyror në Kinë sesa në Evropë, transmeton Anadolu.
Gazprom tha se kompania vazhdoi të shesë gaz natyror në vendet fqinje në vitin 2025.
Thuhet se kompania rriti dërgesat e saj të gazit natyror në Kazakistan, Uzbekistan dhe Kirgistan me 22,2 për qind vitin e kaluar dhe në Gjeorgji me 40,4 për qind.
Rreth 38,8 miliardë metra kub gaz natyror iu furnizuan Kinës nëpërmjet tubacionit Power of Siberia gjatë kësaj periudhe.
Gazprom, pjesa e tregut e të cilit në Evropë është zvogëluar ndjeshëm për shkak të sanksioneve perëndimore, po ndërmerr hapa për të zhvilluar bashkëpunimin me vendet aziatike për të kompensuar humbjet e saj në sektorin e energjisë.
Përveç tubacionit Power of Siberia, Gazprom po punon edhe në Projektin Power of Siberia 2, i cili është planifikuar të furnizojë gazin rus në Kinë nëpërmjet Mongolisë me një kapacitet vjetor prej 50 miliardë metrash kub.