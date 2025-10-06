Gazetari tunizian, Kenis nga Flotilja Sumud: Jetët tona nuk janë më të vlefshme se jetët e palestinezëve
Tuniziani Ali Kenis, një nga aktivistët në anijen “Ndërgjegjja” të Koalicionit të Flotiljes së Lirisë (FFC), e cila u nis për në Gaza për të thyer bllokadën izraelite, tha se jeta e tyre nuk është më e vlefshme se jeta e palestinezëve.
Akademiku dhe gazetari Kenis në një prononcim për Anadolu tha se palestinezët i janë nënshtruar gjenocidit nga Izraeli për dy vjet dhe i bëri thirrje botës të ndërmarrë veprime.
Kenis shpjegoi se ata kanë lundruar që nga 30 shtatori dhe dy ditë më parë, iu bashkuan iniciativës “Mijëra Madleens për Gazën” dhe planifikuan të arrinin në Gaza brenda katër ditësh. “Jetët tona nuk janë më të vlefshme se jeta e palestinezëve”, tha ai.
Sipas tij, iniciativa “Mijëra Madleens për Gazën” mban emrin e Madleen Kilab, një peshkatar nga Gaza, dhe përfaqëson mijëra gra dhe fëmijë nën rrethim. Ai vuri në dukje se ata aktualisht janë në ujërat ndërkombëtare pranë brigjeve të Aleksandrisë, në veri të Egjiptit.
Kenis tha se “Anija e Ndërgjegjes” përfshin 92 aktivistë nga 24 vende, se të gjithë aktivistët janë gazetarë dhe mjekë dhe se anija synon të tërheqë vëmendjen ndaj sektorëve të shëndetësisë dhe medias në Gaza.
– Sulmi i Izraelit: Pirateria dhe rrëmbimi
Duke komentuar sulmin e Izraelit ndaj Flotiljes “Sumud”, Kenis deklaroi se kjo përbën “pirateri dhe rrëmbim detar” dhe se krime të ngjashme janë kryer kundër Flotiljes “Sumud” në përpjekjet e mëparshme për të thyer bllokadën. “Këto veprime tregojnë se Izraeli nuk i shmanget asnjë pengese dhe përdor fuqinë e tij ushtarake, të mbështetur nga SHBA-ja dhe Perëndimi”, potencon ai.
– Gjenocidi i vazhdueshëm në Gaza
Kenis thekson se Izraeli ka synuar infrastrukturën e kujdesit shëndetësor në Gaza në sulmet që ka kryer që nga 8 tetori 2023, duke rritur vuajtjet e njerëzve dhe duke vrarë dhjetëra gazetarë. “Ne jemi të vetëdijshëm për rrezikun në këtë mision, por nuk do të dorëzohemi”, thotë gazetari tunizian.
Ai tha se Izraeli e ka bllokuar Rripin e Gazës për 18 vjet dhe ka bllokuar ndihmën humanitare duke mbyllur pikat kufitare që nga 2 marsi. Kenis vuri në dukje se megjithëse furnizimet me ndihmë ndonjëherë kanë qenë shumë të kufizuara, shumica janë konfiskuar.
– Kërcënim për njerëzimin
“Sulmi ndaj Flotiljes ‘Sumud’ dhe kërcënimet e mundshme tregojnë se Izraeli përbën rrezik jo vetëm për botën arabe dhe islame, por për të gjithë njerëzimin. Kushdo që reziston, i çdo kombësie, mund të jetë në shënjestër”, tha Kenis.
Ai i bëri thirrje botës të rrisë presionin publik kundër Izraelit, duke thënë: “Lufta dhe gjenocidi nuk mund të vazhdojnë pa heshtje dhe bashkëpunim. Bota duhet të mbështesë popullin palestinez në mënyrë që gjenocidi të përfundojë dhe ata të rifitojnë të drejtat dhe dinjitetin e tyre”.