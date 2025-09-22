Gazetari francez zbulon fituesin e çmimit “Topi i Artë” për vitin 2025

Gazetari francez zbulon fituesin e çmimit “Topi i Artë” për vitin 2025

Gazetari i njohur francez, Romain Kollet-Gaudin, ka bërë publik emrin e fituesit të “Topit të Artë” për vitin 2025. Sipas tij, çmimi më i madh individual në botën e futbollit do të shkojë për yllin francez, Ousmane Dembele.

Në një prononcim të cituar nga “The Touchline”, Kollet-Gaudin ka pohuar se Dembele është shpallur tashmë si fituesi i edicionit të sivjetshëm, duke i lënë pas emra të mëdhenj të futbollit botëror.

Ceremonia zyrtare e ndarjes së çmimit do të zhvillohet sot, më 22 shtator, në Paris, aty ku do të zyrtarizohet edhe emri i fituesit para publikut dhe botës së futbollit.
“Topi i Artë”, një nga çmimet më prestigjioze në historinë e sportit, nderon lojtarin që ka dhënë kontributin më të madh gjatë vitit, duke u dalluar jo vetëm me performancat individuale, por edhe me sukseset e arritura me ekipin e tij.

Nëse ky informacion konfirmohet, Dembele do të shkruajë një faqe të re në historinë e futbollit francez dhe botëror, duke hyrë në elitën e legjendave që kanë ngritur këtë trofe.

Kujtojmë, kandidatët e tjerë për “Topin e Artë” janë dy yjet e Barcelonës, Lamine Jamal e Rafinja.

MARKETING

Të ngjajshme

Barcelona nuk i ndahet Realit, katalanasit kalojnë pa probleme “pengesën” Getafe

Barcelona nuk i ndahet Realit, katalanasit kalojnë pa probleme “pengesën” Getafe

Verstappen kthehet monstruoz në Azerbajxhan, fitore që frikëson rivalët për titullin

Verstappen kthehet monstruoz në Azerbajxhan, fitore që frikëson rivalët për titullin

Martinelli i prish festën Guardiolës, Arsenali merr barazimin e rëndësishëm në frymën e fundit përballë Manchester Cityt

Martinelli i prish festën Guardiolës, Arsenali merr barazimin e rëndësishëm në frymën e fundit përballë Manchester Cityt

Shkëndija fiton Tikveshin, falë golit të Spahiut

Shkëndija fiton Tikveshin, falë golit të Spahiut

Roma “mbizotëron” në derbin e kryeqytetit të Italisë

Roma “mbizotëron” në derbin e kryeqytetit të Italisë

Messi ‘harron’ dështimin me panenka, shënon dy gola në fitoren e Inter Miami kundër DC United

Messi ‘harron’ dështimin me panenka, shënon dy gola në fitoren e Inter Miami kundër DC United