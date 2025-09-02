Gazetarët palestinezë duke intervistuar një grua, qëllohen me armë zjarri nga ushtria izraelite

Gazetarët palestinezë duke intervistuar një grua, qëllohen me armë zjarri nga ushtria izraelite

Forcat izraelite hapën zjarr ndaj gazetarëve palestinezë ndërkohë që ata po zhvillonin një intervistë me një grua në Rripin e Gazës.

Sipas raportimeve nga terreni, gazetarët ndodheshin në një zonë civile dhe ishin të pajisur me jelekë të shënuar qartë me mbishkrimin “PRESS”, duke i bërë të dallueshëm si pjesëtarë të mediave.

Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të thellë në mesin e organizatave për të drejtat e njeriut dhe të shtypit, të cilat e kanë dënuar incidentin si një shkelje të rëndë të të drejtave të gazetarëve dhe të ligjit ndërkombëtar humanitar.

Ky incident është pjesë e një sërë akuzash të ngritura kohët e fundit kundër ushtrisë izraelite për përdorim disproporcional të forcës në Gaza, veçanërisht ndaj civilëve dhe punonjësve të medias.

“Committee to Protect Journalists” (CPJ) raporton se, deri më 24 korrik 2025, të paktën 186 gazetarë dhe punonjës mediatik janë konfirmuar të vrarë në konfliktin e Gazës.

Nga këta, 178 ishin palestinezë, dy izraelitë dhe gjashtë libanezë.

