Gaza, rritet në afër 66.300 numri i të vdekurve nga lufta gjenocidale e Izraelit
Të paktën 66.288 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, transmeton Anadolu.
Ministria e Shëndetësisë së Gazës njoftoi se 63 trupa u sollën në spitale në 24 orët e fundit, ndërsa 227 persona u plagosën, duke e çuar numrin e të plagosurve në 169.165 si pasojë e sulmeve izraelite.
“Shumë viktima akoma janë të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë pasi ekipet e shpëtimit nuk mund t’i arrijnë ato”, theksoi ministria.
Më tej, gjithashtu u theksua se në 24 orët e fundit 15 palestinezë u vranë dhe 80 të tjerë u plagosën nga zjarri i ushtrisë izraelite, derisa përpiqeshin të merrnin ndihmë humanitare, duke e çuar numrin total të palestinezëve të vrarë teksa kërkonin ndihmë në 2.597, me mbi 19.054 të tjerë të plagosur që nga 27 maji.
Ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj në Rripin e Gazës më 18 mars dhe vetëm që atëherë ka vrarë 13.420 persona dhe ka plagosur 57.124 të tjerë, duke shkatërruar një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve që hyri në fuqi në muajin janar.
Në nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.