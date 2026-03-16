Gaza, familja palestineze shtron iftar mbi rrënojat e shtëpisë së shkatërruar nga sulmet izraelite
Një familje palestineze e shtroi iftarin mbi rrënojat e shtëpisë së saj të shkatërruar në lagjen Sheikh Radwan, në Qytetin e Gazës, ku ndërtesat kanë mbetur nën rrënoja pas sulmeve izraelite, raporton Anadolu.
Të rrethuar nga mure të shembura dhe mbeturina të rrënojave të shpërndara, Maher Abu Salim dhe familja e tij u mblodhën rreth një vakti të thjeshtë iftari në vendin e shtëpisë ku dikur jetonin.
Abu Salim tha se shtëpia e familjes u shkatërrua në fillim të luftës.
“Ne jetonim në shtëpinë tonë familjare së bashku me vëllezërit e mi. Papritmas gjithçka u shkatërrua dhe u shpërnda”, tha ai, duke shtuar se sulmi vrau edhe babanë e tij.
Që atëherë, familja ka jetuar në një tendë aty pranë në kushte të vështira.
“Jeta në tendë është shumë e vështirë, veçanërisht gjatë dimrit me të ftohtin, erën dhe shiun”, tha Abu Salim.
Ai tha se qasja në ushqim dhe ujë të pijshëm shpesh varet nga shpërndarja e ndihmave.
“Ndonjëherë shkojmë për të mbledhur vakte ndihme kur ato mbërrijnë, por ndonjëherë distanca është e gjatë dhe nuk mund t’i arrijmë”, tha ai.
Kur ndihma nuk është e disponueshme, familja gatuan çfarëdo ushqimi që mund të gjejë dhe shtron iftar mbi rrënojat e shtëpisë së shkatërruar.
“Jeta është shumë e vështirë, por nuk ka alternativë tjetër”, tha Abu Salim.
Që nga armëpushimi, ushtria izraelite ka vrarë të paktën 658 palestinezë dhe ka plagosur 1.754 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Armëpushimi ndaloi luftën dyvjeçare të Izraelit që ka vrarë më shumë se 72.000 njerëz, ka plagosur gati 172.000 të tjerë dhe ka shkatërruar gati 90 për qind të infrastrukturës civile të territorit që nga tetori 2023.