Gaza, 3 palestinezë të vrarë në sulme të reja izraelite pavarësisht armëpushimit
Tre palestinezë u vranë dhe një i katërt u plagos në sulmet e reja izraelite në jug të Rripit të Gazës të hënën, duke shënuar një shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit të vitit të kaluar.
Vdekjet ndodhën pasi një dron kuadkopter izraelit goditi viktimat në zonën Al-Balad në Khan Younis, thanë burimet për Anadolu.
Sipas burimeve, një grua palestineze u plagos gjithashtu nga të shtënat me armë zjarri izraelite në zonën Al-Batn al-Sameen të Khan Younis, duke shtuar se të dy vendet bien brenda zonave nga të cilat forcat izraelite ishin tërhequr sipas marrëveshjes së armëpushimit.
Sulmet erdhën pasi forcat e ushtrisë izraelite kryen sulme ajrore dhe të shtëna me armë zjarri në disa pjesë të Rripit të Gazës herët të hënën.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71.400 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë në një ofensivë brutale që nga tetori 2023 që e ka lënë enklavën në rrënoja.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj, duke vrarë 442 palestinezë dhe duke plagosur më shumë se 1.200 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.