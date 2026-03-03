“Gati për të fituar”, Trump: SHBA ka armë për një luftë të përhershme

“Gati për të fituar”, Trump: SHBA ka armë për një luftë të përhershme

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-të disponojnë rezerva të mjaftueshme armësh për të zhvilluar luftëra “përgjithmonë”, duke theksuar se pritet vetëm fitore.

Në një postim në platformën Truth Social, Trump u shpreh se Amerika ka furnizime “praktikisht të pakufizuara” me municione të klasës së mesme dhe të lartë.

“Ne kemi një furnizim praktikisht të pakufizuar të këtyre armëve. Shtetet e Bashkuara janë të pajisura me stoqe dhe janë gati për të fituar”, shkroi ai pak para mesnatës në Uashington DC.
Në reagimin e tij, Trump akuzoi paraardhësin, Joe Biden, se i ka dhënë Ukrainës “shumë armë amerikane të nivelit super të lartë”, duke nënkuptuar se kjo ka ndikuar në rezervat strategjike të SHBA-së.

Në fund të mandatit të tij katërvjeçar, Biden lejoi Ukrainën të përdorte raketat me rreze të gjatë veprimi ATACMS, të afta të godasin objektiva deri në 300 kilometra largësi.

Deklaratat e fundit të Trump vijnë në një moment të tensionuar politike dhe ndërkombëtare, ku çështja e ndihmës ushtarake për Ukrainën mbetet një nga temat më të debatueshme në politikën amerikane.

MARKETING

Të ngjajshme

Irani: Rritet në 787 numri i të vdekurve nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit

Irani: Rritet në 787 numri i të vdekurve nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit

Tragjedia në Karposh, një person është ndaluar nga policia

Tragjedia në Karposh, një person është ndaluar nga policia

Tërmet në rajonin e Tetovës

Tërmet në rajonin e Tetovës

Netanyahu mohon pretendimin se e ka futur Trumpin në luftë me Iranin

Netanyahu mohon pretendimin se e ka futur Trumpin në luftë me Iranin

Mbyllet ambasada e SHBA-së në Riad pas sulmit me dron

Mbyllet ambasada e SHBA-së në Riad pas sulmit me dron

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit