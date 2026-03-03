“Gati për të fituar”, Trump: SHBA ka armë për një luftë të përhershme
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-të disponojnë rezerva të mjaftueshme armësh për të zhvilluar luftëra “përgjithmonë”, duke theksuar se pritet vetëm fitore.
Në një postim në platformën Truth Social, Trump u shpreh se Amerika ka furnizime “praktikisht të pakufizuara” me municione të klasës së mesme dhe të lartë.
“Ne kemi një furnizim praktikisht të pakufizuar të këtyre armëve. Shtetet e Bashkuara janë të pajisura me stoqe dhe janë gati për të fituar”, shkroi ai pak para mesnatës në Uashington DC.
Në reagimin e tij, Trump akuzoi paraardhësin, Joe Biden, se i ka dhënë Ukrainës “shumë armë amerikane të nivelit super të lartë”, duke nënkuptuar se kjo ka ndikuar në rezervat strategjike të SHBA-së.
Në fund të mandatit të tij katërvjeçar, Biden lejoi Ukrainën të përdorte raketat me rreze të gjatë veprimi ATACMS, të afta të godasin objektiva deri në 300 kilometra largësi.
Deklaratat e fundit të Trump vijnë në një moment të tensionuar politike dhe ndërkombëtare, ku çështja e ndihmës ushtarake për Ukrainën mbetet një nga temat më të debatueshme në politikën amerikane.