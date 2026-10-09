Gati 6.900 persona të ndaluar nga policia gjatë protestave të nxënësve dhe studentëve në Francë, shumica të mitur
Gjithsej 6.877 persona janë ndaluar nga policia që nga fillimi i protestave mbarëkombëtare të studentëve dhe nxënësve të shkollave të mesme në Francë, ku të miturit përbëjnë 86 për qind të totalit, njoftoi të premten Ministria e Drejtësisë, transmeton Anadolu.
Lëvizja nisi më 18 shtator në Creteil, pranë Parisit, dhe është intensifikuar në mbarë vendin gjatë dy javëve të fundit, raportoi transmetuesi BFMTV.
Sipas të dhënave të ministrisë, mes të ndaluarve ishin 5.890 të mitur.
Ndërkaq, procedura ligjore janë iniciuar ndaj 2.376 personave, përfshirë 1.923 të mitur. Gjithsej 1.547 persona, përfshirë 1.239 të mitur, janë paraqitur para gjykatave.
“Është urdhëruar paraburgimi për 21 persona, përkatësisht 15 të rritur dhe gjashtë të mitur”, tha ministria.
Masa alternative ndaj ndjekjes penale janë zbatuar për 189 të rritur dhe 1.708 të mitur. Këto masa përfshijnë paralajmërime zyrtare, masa të drejtësisë restorative, kufizime për paraqitjen në vende publike dhe punë pa pagesë.
Të paktën 21 hetime i janë referuar Inspektoratit të Përgjithshëm të Policisë Kombëtare (IGPN) lidhur me pretendimet për dhunë policore gjatë protestave.
Më shumë se 100 punonjës të arsimit janë lënduar që nga fillimi i protestave mbarëkombëtare të shkollave të mesme në Francë, tha ministri i Arsimit, Edouard Geffray.
Ai dënoi “dhunën e papërshkrueshme” dhe vlerësoi punonjësit që kanë mbrojtur nxënësit dhe ndërtesat shkollore.
Një bilanc i mëparshëm i cituar nga gazeta raportonte se që nga fillimi i lëvizjes ishin lënduar 215 nxënës dhe afro 800 policë dhe xhandarë.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, të enjten në mbarë Francën protestuan rreth 71.500 persona, përfshirë 24.500 në Paris. Autoritetet raportuan 504 arrestime dhe 48 policë e xhandarë të lënduar gjatë protestave të asaj dite.
Nxënësit dhe studentët po protestojnë kundër mungesës së mësimdhënësve, mbingarkesës së klasave, kushteve të papërshtatshme dhe orareve mësimore.
Të premten, Geffray tha se po kontaktoheshin 3.024 mësimdhënës zëvendësues për t’u angazhuar, ndërsa pritet që caktimet e tyre të bëhen më vonë gjatë ditës ose në fillim të javës së ardhshme. Gjithashtu, po rekrutohen mësimdhënës të tjerë me kontratë.
Megjithatë, organizatat studentore kanë bërë thirrje për një ditë tjetër protestash më 13 tetor.
Bllokadat vazhduan sot në qytete si Parisi, Rene dhe Strasburgu. Mësimi u anulua në kompleksin shkollor “Lamartine” në Paris dhe gjatë paradites në Universitetin “Pantheon-Assas”.