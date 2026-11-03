Gati 59 milionë amerikanë kanë votuar para kohe në zgjedhjet e mesmandatit 2026
Sipas të dhënave të publikuara nga Laboratori i Zgjedhjeve i Universitetit të Floridës, gati 59 milionë amerikanë kanë votuar para kohe në zgjedhjet e mesmandatit të vitit 2026 në SHBA, ku më shumë se gjysma e tyre kanë votuar personalisht, transmeton Anadolu.
Sipas sistemit të përcjelljes së votimit, deri të martën në mëngjes në mbarë vendin ishin regjistruar rreth 59 milionë vota të hershme, përfshirë afërsisht 31.9 milionë vota të hedhura personalisht dhe 27.1 milionë fletëvotime të kthyera me postë.
Sipas Laboratorit të Zgjedhjeve, këto shifra paraqesin një rritje të ndjeshme krahasuar me zgjedhjet e mesmandatit të vitit 2022, kur rreth 45.9 milionë amerikanë votuan para kohe.
Të dhënat përpilohen nga Laboratori i Zgjedhjeve dhe administrohen nga shkencëtari politik Michael McDonald, i cili mbledh statistikat e votimit të hershëm nga autoritetet zgjedhore të shteteve.
Sistemi përfshin të dhëna në nivel shtetëror për votimin personal dhe atë me postë, si dhe të dhëna demografike dhe regjistrimin partiak të votuesve, aty ku këto informacione janë të disponueshme.
Shifrat nuk zbulojnë zgjedhjet e votuesve, pasi fletëvotimet numërohen në Ditën e Zgjedhjeve, ndonëse disa shtete lejojnë përpunimin e tyre më herët.
Të dhënat për përkatësinë partiake janë gjithashtu të disponueshme vetëm në shtetet që regjistrojnë përkatësinë politike të votuesve, çka do të thotë se shifrat nuk paraqesin një pasqyrë të plotë kombëtare të pjesëmarrjes sipas partive.
Sistemi paralajmëron gjithashtu se disa shtete nuk i raportojnë çdo ditë shifrat e votimit të hershëm, ndaj të dhënat më të fundit mund t’u referohen datave të ndryshme të raportimit në shtete të ndryshme.
Votimi i hershëm është bërë një praktikë gjithnjë e më e zakonshme në zgjedhjet amerikane, duke u mundësuar votuesve të votojnë personalisht para Ditës së Zgjedhjeve ose të dërgojnë fletëvotimet me postë, në varësi të rregullave të secilit shtet.
Këto shifra ofrojnë një pasqyrë të pjesëmarrjes së votuesve para zgjedhjeve të së martës, në të cilat amerikanët do të zgjedhin të 435 anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve dhe 35 senatorë, si dhe zyrtarë shtetërorë dhe lokalë.