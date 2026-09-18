Gati 3 mijë persona largohen nga Jemeni drejt Xhibutit për më pak se një javë
Gati 3 mijë persona janë larguar nga Jemeni drejt Xhibutit për më pak se një javë, ndërsa përshkallëzimi i dhunës po shkakton zhvendosje në rritje brenda vendit dhe përtej kufijve të tij, njoftoi të premten agjencia e OKB-së për refugjatët, transmeton Anadolu
“Refugjatët vazhdojnë të mbërrijnë me varka përmes Obock, Khor Angar, Moulhoule dhe Godoria, pas udhëtimeve të vështira me mjete të vogla lundruese”, u tha gazetarëve në Gjenevë Sandrine Desamours, përfaqësuese e UNHCR-së në Xhibuti.
Më shumë se gjysma e personave që kalojnë ngushticën Bab el-Mandeb janë gra dhe fëmijë, ndërsa disa familje janë zhvendosur për herë të dytë, pasi më parë ishin larguar nga Jemeni gjatë krizës së vitit 2015 dhe më vonë ishin kthyer.
UNHCR po përgatitet për të paktën 10 mijë persona të rinj, por paralajmëroi se kapacitetet po zvogëlohen me shpejtësi. Fshati i refugjatëve Markazi, i projektuar për 5 mijë persona, tashmë strehonte më shumë se 2.700 jemenas dhe 1.500 eritreas.
Më shumë se 100 mijë persona janë zhvendosur gjithashtu brenda Jemenit, ndërsa luftimet po intensifikohen, veçanërisht përgjatë bregdetit perëndimor, tha Desamours.
– Sistemi shëndetësor nën presion në rritje
Ndërkohë, vetëm 60 për qind e 5.415 objekteve shëndetësore të vlerësuara në Jemen janë plotësisht funksionale, u tha të premten gazetarëve në Gjenevë zëdhënësi i OBSH-së, Tarik Jasarevic.
Vetëm 6 për qind ofrojnë një paketë të plotë të kujdesit për traumat, pavarësisht rritjes së nevojave emergjente.
Këtë vit janë raportuar më shumë se 18 mijë raste të dyshuara të fruthit dhe 106 vdekje, krahas 390 rasteve të difterisë dhe 13 vdekjeve.
Rreth 30 mijë fëmijë përjetojnë çdo vit kequshqyerje akute të rëndë me komplikime, ndërsa disa qendra për ushqyerje terapeutike po funksionojnë me 120 për qind të kapacitetit të shtretërve, tha ai.
Sipas zëdhënësit, qasja mbetet veçanërisht e vështirë në veriun e Jemenit, ku operacionet e OKB-së janë pezulluar në 90 distrikte prioritare.
Deri më tani, Jasarevic tha se vetëm 490 mijë dollarë janë siguruar përmes Fondit Rezervë të OBSH-së për Emergjencat (CFE), duke lënë një “hendek të konsiderueshëm financimi për të mbështetur dhe zgjeruar përgjigjen e nevojshme shëndetësore”.