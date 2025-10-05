Gati 1 mijë njerëz të bllokuar në malin e Everest
Përpjekjet e shpëtimit janë duke u zhvilluar në majet e largëta tibetiane të malit Everest, ku një stuhi dëbore ka bllokuar gati 1,000 njerëz në kampe në anën lindore të malit, sipas mediave shtetërore kineze.
Qindra fshatarë vendas dhe ekipe shpëtimi janë vendosur për të pastruar borën që bllokon hyrjen në zonë, e cila ndodhet në një lartësi prej më shumë se 4,900 metrash (16,000 këmbë).
Media kineze tha se disa turistë janë shpëtuar tashmë.
Reshjet e dendura të dëborës filluan të premten në mbrëmje dhe janë intensifikuar në shpatet lindore të malit Everest në Tibet, e cila është një zonë e njohur për alpinistët dhe shëtitësit, ka raportuar BBC, transmeton Gazeta Express.
Ekipi i Shpëtimit Blue Sky i Tibetit kishte marrë një telefonatë për ndihmë duke thënë se tendat ishin shembur për shkak të borës së madhe dhe se disa alpinistë tashmë po vuanin nga hipotermia, raportuan mediat shtetërore kineze.
Kompania e Turizmit të Qarkut Tingri pezulloi shitjen e biletave dhe hyrjen në Zonën Pamjeje të Everestit nga e shtuna, sipas agjencisë së lajmeve Reuters.
Rajoni po përballet me mot ekstrem për momentin, pasi Nepali fqinj është goditur nga shira të rrëmbyeshëm që shkaktuan rrëshqitje dheu dhe përmbytje të menjëhershme që kanë rrëzuar ura dhe kanë vrarë të paktën 47 persona në dy ditët e fundit.
Në Kinë, tajfuni Matmo ka mbërritur në tokë, duke detyruar rreth 150,000 njerëz të evakuohen nga shtëpitë e tyre.
Mali Everest është maja më e lartë në botë me mbi 8,849 m. Edhe pse shumë njerëz përpiqen të ngjiten në majë çdo vit, ajo konsiderohet një ecje tepër e rrezikshme.
Në vitet e fundit është shoqëruar me shqetësime për mbipopullim, shqetësime mjedisore dhe një seri përpjekjesh fatale për ngjitje.