Gashi: Zgjedhjet nuk mund të shpallen sipas preferencave individuale, unë veproj sipas afateve dhe Kodit Zgjedhor

Gashi: Zgjedhjet nuk mund të shpallen sipas preferencave individuale, unë veproj sipas afateve dhe Kodit Zgjedhor

Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, ka dalë me reagim në lidhje me pyetjet dhe kërkesat për caktimin e datës së zgjedhjeve për kryetarë komunash në katër komunat ku nuk kishte census më 19 tetor.

Gashi në një njoftim për media thotë se procesi i shpalljes së zgjedhjeve nuk udhëhiqet nga preferencat individuale dhe se ai vepron në përputhje me afatet ligjore dhe Kodin Zgjedhor, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Në lidhje me gjitha kërkesat dhe pyetjet për caktimin e datës së zgjedhjeve për kryetarë komunash në Gostivar, Vrapçisht, Mavrovë–Rostushë dhe Qendër Zhupë, informojmë opinionin se Kryetari i Kuvendit vepron vetëm në bazë të afateve dhe procedurave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor. Prandaj, data e zgjedhjeve do të shpallet brenda afatit ligjor të paraparë dhe publiku do të njoftohet ditëve në vijim”.

“Procesi i shpalljes së zgjedhjeve nuk udhëhiqet nga preferenca apo propozime individuale, por nga dy parime thelbësore: Respektimi i detyrueshëm i afateve ligjore të Kodit Zgjedhor, përfshirë edhe dispozitat e reja të nenit 132-a, i miratuar në mars të vitit 2024”.

“Vlerësimi dhe gatishmëria e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, si institucion kompetent për organizimin dhe zbatimin e procesit zgjedhor. Në këtë kontekst, Kryetari i Kuvendit ka zhvilluar tashmë dy takime pune me përfaqësuesit e KSHZ-së, me të cilët janë shqyrtuar të gjitha aspektet ligjore dhe operative që lidhen me përsëritjen e procesit në këto komuna”, thotë Gashi.

MARKETING

Të ngjajshme

Zyrtari i OKB-së dënon sulmet e “neveritshme” nga kolonët izraelitë ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor

Zyrtari i OKB-së dënon sulmet e “neveritshme” nga kolonët izraelitë ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor

SHBA-ja i ofron Belgjikës mbështetje për të luftuar kërcënimin nga dronët

SHBA-ja i ofron Belgjikës mbështetje për të luftuar kërcënimin nga dronët

Stuhia sjell rreziqe përmbytjesh në Gaza, kërcënon tendat e brishta që strehojnë qindra mijëra palestinezë

Stuhia sjell rreziqe përmbytjesh në Gaza, kërcënon tendat e brishta që strehojnë qindra mijëra palestinezë

Zbulohet “baza” e drogës në Tiranë, identifikohen 44 prodhues dhe shpërndarës – mes tyre të mitur

Zbulohet “baza” e drogës në Tiranë, identifikohen 44 prodhues dhe shpërndarës – mes tyre të mitur

Osmani me kritika për BE-në: Aplikimi i Kosovës në vitin 2022 ndodhet në sirtarët e tyre, nuk është shqyrtuar

Osmani me kritika për BE-në: Aplikimi i Kosovës në vitin 2022 ndodhet në sirtarët e tyre, nuk është shqyrtuar

Dogana konfiskon 2500 sete mjekësore për infuzion, të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve

Dogana konfiskon 2500 sete mjekësore për infuzion, të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve