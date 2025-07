Gashi: Zgjedhjet do të shpallen në afatin e fundit, duhet të mbërrijmë afatet për zgjedhjen e Avokatit të Popullit dhe kreut të Anti-korrupsionit

Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, sot ka folur për afatet për shpalljen e zgjedhjeve lokale, si dhe zgjedhjen e Avokatit të Popullit dhe kryetarin e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit.

Ai tha se pret që zgjedhjet lokale të shpallen në afatin e fundit ligjor.

Jemi në afat të ngushtë për zgjedhjen e Avokatit të Popullit dhe kryetarit të Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, kështu që do të shohim që të shpallim zgjedhjet në afatin e fundit ligjor”.

“Për shkak të kësaj që e tash pak më herët në lidhje me afatet që zgjasin për Avokatin e Popullit dhe kryetarit të Anti-korrupsionit, po mundohemi që t’i mbërrijmë të gjitha afatet, të mos biem ndesh me afatin e shpalljes së zgjedhjeve , prandaj ende nuk e kemi definuar saktë datën, po kjo do të jetë me siguri në pjesën e parë të muajit gusht, që të arrihet afati për zgjedhjet”, u shpreh Gashi.

