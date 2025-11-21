Gashi takon ambasadoren kineze Siaojan: Marrëdhëniet midis dy vendeve janë të shkëlqyera

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, ka pritur në takim ambasadoren e re të Republikës Popullore të Kinës në Kosovë, Sh.S. Xhiang Siaojan. Përmes një njoftimi, Gashi bëri të ditur se gjatë takimit u konfirmua miqësia dhe bashkëpunimi i deritanishëm mes dy vendeve.

“Pata kënaqësinë të mirëpres ambasadoren e re të Kinës, Sh.S. Xhiang Siaojan. Konfirmuam marrëdhëniet diplomatike dhe miqësore mes dy vendeve tona, të ndërtuara mbi respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë”, tha Gashi.

Ai shtoi se bisedimet u fokusuan në mundësitë për thellimin e bashkëpunimit ndërparlamentar dhe zhvillimin në sektorë të ndryshëm.

“Diskutuam mundësitë për thellimin e bashkëpunimit ndërparlamentar dhe adresuam potencialin për zhvillim të mëtejshëm në fusha si ekonomia, arsimi dhe kultura, me qëllim avancimin e projekteve që sjellin përfitime konkrete për qytetarët tanë”, theksoi kryeparlamentari.

Gashi gjithashtu shprehu falënderimin për mbështetjen e deritanishme nga Kina dhe nënvizoi gatishmërinë për një bashkëpunim edhe më të intensifikuar gjatë mandatit diplomatik të ambasadores.

“Shpreha mirënjohjen për mbështetjen e deritanishme dhe theksova gatishmërinë e Kuvendit për të vazhduar një bashkëpunim më dinamik, konstruktiv dhe të suksesshëm gjatë mandatit të saj”, përfundoi njoftimi.

