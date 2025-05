Gashi: Shumica mbetet e qëndrueshme, do të punojmë me kapacitet të plotë

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi sot theksoi se shumica mbetet e qëndrueshme dhe se Qeveria dhe shumica parlamentare do të punojnë me kapacitet të plotë. Lidhur me atë se kur do të zgjidhet Ministri i ri i Shëndetësisë, Gashi vuri në dukje se Kryeministri është ai që duhet ta propozojë atë, ai propozim duhet të vendoset në rend të ditës dhe më pas do t’u paraqitet të gjithë anëtarëve të Kuvendit.

“Shumica është e qëndrueshme. Nuk ka dilemë nëse kemi shumicë, bëhet fjalë për njërën nga partitë politike që kalon në opozitë, por shihni që disa deputetë mbeten pjesë e “Vlenit”. Mendoj se Qeveria dhe shumica parlamentare do të punojnë me kapacitet të plotë”, tha Gashi, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari, para fillimit të Samitit ballkanik i Alumni “Securing Regional Prosperity through NextGen Leadership”.

I pyetur se kur do të zgjidhet Ministri i ri i Shëndetësisë, Gashi u përgjigj se Kryeministri së pari duhet të propozojë ministrin e ri, ai propozim duhet të vendoset në rend të ditës dhe më pas do t’u dorëzohet të gjithë anëtarëve në Kuvend.

“Siç e dini, sipas Ligjit dhe Rregullores së Punës, propozimi vjen nga Qeveria. Kryeministri duhet të propozojë një ministër të ri. Kur propozimi të vihet në rend të ditës, ai do t’u dorëzohet menjëherë të gjithë deputetëve në Kuvend dhe do ta vendosim në seancën e parë të radhës, theksoi Gashi.

Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Izet Mexhiti, njoftoi mbrëmë para seancës së Kryesisë qendrore të VLEN-it se Azir Aliu do të jetë propozimi i tyre për Ministër të ri të Shëndetësisë pas dorëheqjes së Arben Taravarit dhe vendimit të tij për të kaluar në opozitë, si dhe se Arben Fetai do të përfshihet në udhëheqjen e partisë dhe do të mbetet Zëvendëskryeministër për qeverisje të mirë.

