Gashi pret delegacionin e liderëve të rinj politik nga SHBA

Gashi pret delegacionin e liderëve të rinj politik nga SHBA

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, priti sot në ambientet e Kuvendit një delegacion të Këshillit Amerikan të Liderëve të Rinj Politik (ACYPL).

Gjatë takimit, u diskutua mbi rëndësinë e angazhimit të të rinjve në proceset politike, forcimin e demokracisë dhe nevojën për ndërtimin e urave të bashkëpunimit ndërmjet shteteve.

Në fjalën e tij përshëndetëse, Gashi u uroi mirëseardhje anëtarëve të delegacionit dhe i përgëzoi për programin që përfaqësojnë, duke theksuar se nisma të tilla kontribuojnë ndjeshëm në avancimin e dialogut, mirëkuptimit dhe miqësisë ndërmjet popujve.

“Liderët e rinj janë motor kyç i ndryshimeve shoqërore dhe, me entuziazmin dhe vizionin e tyre, mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë,” u shpreh Gashi.

Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive, duke reflektuar përkushtimin e ndërsjellë për thellimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e përvojave ndërmjet të rinjve nga vende të ndryshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Kompanitë e Musk padisin Apple dhe OpenAI për pengesë në fushën e inteligjencës artificiale

Kompanitë e Musk padisin Apple dhe OpenAI për pengesë në fushën e inteligjencës artificiale

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës shfaqë raketën e re Long Neptune

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës shfaqë raketën e re Long Neptune

Donald Trump nxjerr urdhër ekzekutiv: Të burgoset kush djeg flamurin amerikan

Donald Trump nxjerr urdhër ekzekutiv: Të burgoset kush djeg flamurin amerikan

Izet Mexhiti: Barazia gjinore, themel për një Çair më të fortë

Izet Mexhiti: Barazia gjinore, themel për një Çair më të fortë

Mucunski në takim me Kopman: Qeveria e përkushtuar në procesin e integrimit evropian

Mucunski në takim me Kopman: Qeveria e përkushtuar në procesin e integrimit evropian

I duhen për të blerë armë amerikane në luftën ndaj Rusisë, Zelensky kërkon 1 miliard dollarë në muaj nga Bashkimi Evropian

I duhen për të blerë armë amerikane në luftën ndaj Rusisë, Zelensky kërkon 1 miliard dollarë në muaj nga Bashkimi Evropian