Gashi për zgjedhjet në Bërvenicë: Le të fitojë më i miri!

Gashi për zgjedhjet në Bërvenicë: Le të fitojë më i miri!

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi duke folur për zgjedhjet që do të mbahen ditën e diel në Bërvenicë ka deklaruar se qytetarët në zgjedhjet lokale duhet të zgjedhin kandidatin që mendojnë se do ua zgjidh problemet lokale.

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“Unë uroj që ne t’i tejkalojmë këto provincializma dhe të ndahemi etnikisht, sidomos kur bëhet fjalë për zgjedhjet lokale. Megjithatë, për fat të keq, ende jemi në një fazë ku te partitë politike dhe në zgjedhje, prioritet është apo shpesh mbisundon elementi etnik, pra se për kë duhet të votohet. Mendoj se sidomos kur bëhet fjalë për zgjedhjet lokale, kur qytetarët kanë nevojë të zgjidhin probleme esenciale si ujësjellësi, kanalizimi dhe asfaltimi i rrugëve, duhet të fokusohen te zgjidhja më e mirë, te programi më i mirë dhe te kandidati më i mirë. Kjo është ajo që ka rëndësi në parim. Mendoj se duhet të ngrihet kultura politike, por fatkeqësisht ende konstatoj se nuk jemi në atë nivel. Prandaj, uroj që edhe në këto zgjedhje, sikurse në të gjitha zgjedhjet, të fitojë më i miri dhe ai që u shërben të gjithë qytetarëve, pa dallim të përkatësisë partiake, etnike, religjioze etj”, tha Gashi.

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