Gashi nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Parlamentin Ndërkombëtar për Tolerancë dhe Paqe

Gashi nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Parlamentin Ndërkombëtar për Tolerancë dhe Paqe

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, ka njoftuar nënshkrimin e një Memorandumi Bashkëpunimi me Parlamentin Ndërkombëtar për Tolerancë dhe Paqe (IPTP).
Dokumenti u nënshkrua së bashku me Kryetarin e Këshillit Global për Tolerancë dhe Paqe, z. Ahmed Bin Mohamed Aljarëan.

Sipas Gashit, memorandumi ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit institucional dhe rritjen e përfshirjes së Kuvendit të RMV-së në sesionet, komitetet dhe aktivitetet ndërkombëtare të IPTP-së. Po ashtu, ai hap mundësi të reja për organizimin e ngjarjeve të përbashkëta dhe iniciativave me interes të ndërsjellë.

“Ky është një hap i rëndësishëm për forcimin e pozitës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në proceset globale për tolerancë, dialog dhe paqe”, ka theksuar Gashi.

MARKETING

Të ngjajshme

Izraeli ka ndaluar 1.630 fëmijë në Bregun Perëndimor në dy vitet e fundit

Izraeli ka ndaluar 1.630 fëmijë në Bregun Perëndimor në dy vitet e fundit

(VIDEO) Zgjerohet hetimi për rastin “Puls”, Kocevski: Janë arrestuar dhjetëra punonjës të DAP-it

(VIDEO) Zgjerohet hetimi për rastin “Puls”, Kocevski: Janë arrestuar dhjetëra punonjës të DAP-it

(VIDEO) Qeveria nuk do ta rrisë buxhetin për gjyqësorin

(VIDEO) Qeveria nuk do ta rrisë buxhetin për gjyqësorin

(VIDEO) Rikonstruimi i Qeverisë, Mickoski: Javën tjetër do të vendoset për emrat

(VIDEO) Rikonstruimi i Qeverisë, Mickoski: Javën tjetër do të vendoset për emrat

(VIDEO) Imeri Mustafai: 80% e amendamenteve nga BDI nuk janë për shqiptarët

(VIDEO) Imeri Mustafai: 80% e amendamenteve nga BDI nuk janë për shqiptarët

(VIDEO) Janevska dhe Tomiq thirrje tifozëve për ngritje të vetëdijes

(VIDEO) Janevska dhe Tomiq thirrje tifozëve për ngritje të vetëdijes