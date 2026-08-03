Gashi në Konferencën e Ligës Arabe: Maqedonia e Veriut model i bashkëjetesës

Gashi në Konferencën e Ligës Arabe: Maqedonia e Veriut model i bashkëjetesës

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, ka marrë pjesë në një konferencë të organizuar nga Liga e Shteteve Arabe në Kajro, ku ka përfaqësuar Republikën e Maqedonisë së Veriut si folës kryesor.

MARKETING

Description of image

Në fjalimin e tij, Gashi theksoi përvojën e Maqedonisë së Veriut si një shembull të bashkëjetesës etnike, kulturore dhe ndërfetare, duke vënë në pah rëndësinë e dialogut, tolerancës dhe respektit të ndërsjellë.

“Në Kajro, pata nderin ta përfaqësoj Republikën e Maqedonisë së Veriut si folës kryesor në Konferencën e organizuar nga Liga e Shteteve Arabe.

Në adresimin tim ndava përvojën e vendit tonë si shembull i bashkëjetesës etnike, kulturore e ndërfetare, duke theksuar se diversiteti nuk është burim ndarjeje, por një vlerë që e forcon shoqërinë.

Përcolla mesazhin se lufta kundër çdo forme të diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes janë njëkohësisht mbrojtje e dinjitetit njerëzor, e lirisë së besimit dhe e vlerave demokratike. Ndërkaq dialogu, toleranca dhe respekti reciprok mbeten rruga e vetme për ndërtimin e paqes dhe mirëkuptimit mes njerëzve”, ka shkruar kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI: VLEN u bë instrument i politikave që favorizojnë “botën serbe”

BDI: VLEN u bë instrument i politikave që favorizojnë “botën serbe”

Trump: Negociatat me Iranin mund të rifillojnë sot, nafta bie në tregjet botërore

Trump: Negociatat me Iranin mund të rifillojnë sot, nafta bie në tregjet botërore

Shkëndija mëson kundërshtarin e mundshëm në rast kualifikimi ndaj Hibernianit

Shkëndija mëson kundërshtarin e mundshëm në rast kualifikimi ndaj Hibernianit

MSH: Situata në Gostivar mbetet stabile, nuk ka raste të reja me ethet e Nilit Perëndimor

MSH: Situata në Gostivar mbetet stabile, nuk ka raste të reja me ethet e Nilit Perëndimor

Presidenti sirian, Al-Sharaa: Përmbysja e Asadit ishte e nevojshme për të gjithë rajonin

Presidenti sirian, Al-Sharaa: Përmbysja e Asadit ishte e nevojshme për të gjithë rajonin

Albin Kurti pret Zijadin Selën, bisedojnë edhe për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut

Albin Kurti pret Zijadin Selën, bisedojnë edhe për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut