Gashi: Ndryshimet në Ligjin për mbrojtjen nga dhuna në familje presin mendimin e Qeverisë
Ndryshimet në Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen e grave nga dhuna dhe dhuna në familje, të cilat rrjeti kombëtar për mbrojtjen e grave nga dhuna kërkoi dje të miratohen urgjentisht, iu dorëzuan Qeverisë për mendim, tha Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi.
“Ligji, i cili është në procedurë parlamentare, i është dërguar Qeverisë për mendim dhe sapo ta marrim, do ta hedhim në seancë parlamentare. Kjo është një çështje kaq e dhimbshme për të gjithë ne që mbajmë funksione publike, por të gjithë qytetarët duan që të miratohet sa më shpejt të jetë e mundur dhe t’i jepet fund dhunës ndaj grave dhe ta eliminojmë plotësisht nëse është e mundur, por kjo është një luftë që të gjithë duhet ta fitojmë së bashku”, tha Gashi në konferencën e sotme me gazetarët.
Zëdhënësja e qeverisë, Marija Miteva, tha se ligji është në procedurë qeveritare dhe se ata presin të japin një mendim mbi ndryshimet e propozuara së shpejti.
“Është e vërtetë që ligji është në procedurë qeveritare, ato procedura qeveritare duhet të kalojnë nëpër disa instanca për të siguruar një mendim. Pres që Qeveria ta sigurojë atë mendim sa më shpejt të jetë e mundur dhe ta paraqesë në Kuvend”, deklaroi Miteva në përgjigje të pyetjes së një gazetari në konferencën e sotme për shtyp.