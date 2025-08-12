Gashi: Marrëveshja e Ohrit, themel për paqe dhe bashkëjetesë me dinjitet

Gashi: Marrëveshja e Ohrit, themel për paqe dhe bashkëjetesë me dinjitet

Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, mori pjesë në pritjen solemne të organizuar nga zëvendëskryeministri i parë, Izet Mexhiti, me rastin e 24-vjetorit të Marrëveshjes së Ohrit.

Në këtë ngjarje ishin të pranishëm edhe kryeministri Hristian Mickovski, kryetari i Alternativës dhe njëkohësisht një nga liderët e koalicionit VLEN, Zeqirija Ibrahimi, si dhe figura të tjera politike dhe shoqërore.

Gjatë fjalës së tij, kryetari Gashi theksoi rëndësinë historike të Marrëveshjes së Ohrit, duke e cilësuar atë si jetike jo vetëm për shqiptarët, por për ndërtimin e një shoqërie demokratike, të barabartë dhe të integruar.

“Është koha për unitet politik dhe vizion të përbashkët që dispozitat e neglizhuara ndër vite të kësaj marrëveshjeje të përmbushen me seriozitet, dhe me përkushtim të shqyrtohet avancimi i saj”, u shpreh Gashi. Ai shtoi se kjo marrëveshje nuk është thjesht një dokument paqeje, por një udhërrëfyes për zhvillimin e bashkëjetesës me dinjitet dhe barazi në vend.

