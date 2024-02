Gashi: LEN tashmë e ka kandidatin e saj për president

Kryetari i Alternativës, parti kjo që është pjesë e Lidhjes Europiane për Ndryshim, Afrim Gashi ka njoftuar se opozita shqiptare tashmë ka vendosur se kush do të jetë kandidati i tyre për president të shtetit, Gashi thotë se emri do të bëhet publik ditëve në vijim.

“Kandidati i Lidhjes do të jetë një emër i respektuar, i cili del përtej kufijve etnikë e politikë, duke qenë një mundësi e rrallë që në Maqedoninë e Veriut për herë të parë të shprehet karakteri multietnik i shtetit.

Lidhja ka kandidat që i hy kësaj gare për ta fituar dhe për t’u bërë president i Maqedonisë së Veriut, i cili nuk do të jetë “tjetri”, por që do të jetë “i yni”.

Emri i tij do të bëhet publik ditëve në vijim. Po vjen një lajm i mirë”, ka deklaruar Gashi.

