Gashi-Kos: Konfirmohet progresi në reformat kryesore

Gashi-Kos: Konfirmohet progresi në reformat kryesore

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Afrim Gashi, realizoi takim
me komisioneren për Zgjerim, znj. Marta Kos, e cila ndodhet për vizitë njëditore në vend. Në
takim morën pjesë edhe deputetet Eli Panova, Bisera Kostadinovska Stojçevska dhe Rina
Ajdari, si dhe sekretarja e përgjithshme e Kuvendit, Marina Dimovska.
Në takim u bisedua mbi progresin e vendit në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin
Evropian, me theks të veçantë në zbatimin e Agjendës së Reformave.
Kryetari Gashi shprehu
mirënjohje për Planin e Rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, duke e
vlerësuar si instrument të rëndësishëm për mbështetjen e reformave, që do të kontribuojë
në zhvillimin e përshpejtuar ekonomik dhe social të të gjithë rajonit.
Gjatë takimit u konfirmua progresi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në zbatimin e
reformave kryesore, në bazë të të cilave vendit iu miratuan 142,1 milionë euro në kuadër të
Planit të Rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor.
U theksua gjithashtu rëndësia e dialogut politik konstruktiv dhe sigurimi i mbështetjes
së gjerë ndërpartiake për zbatimin e reformave që lidhen me procesin e integrimit evropian.
Bashkëbiseduesit e vlerësuan vizitën e eurokomisioneres për Zgjerim si konfirmim i fortë i
mbështetjes së vazhdueshme të Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe inkurajim shtesë për vazhdimin e procesit të
reformave dhe zbatimin e reformave kryesore.

MARKETING

Të ngjajshme

Euronews Albania: Zyrtarëve shqiptarë të RMV-së nuk u është ndaluar hyrja në Shqipëri

Euronews Albania: Zyrtarëve shqiptarë të RMV-së nuk u është ndaluar hyrja në Shqipëri

Irani: Trump e kupton “më mirë gjuhën e forcës”

Irani: Trump e kupton “më mirë gjuhën e forcës”

Nëntë shtete ia mbajnë Serbisë të bllokuar hapjen e kapitujve me BE-në

Nëntë shtete ia mbajnë Serbisë të bllokuar hapjen e kapitujve me BE-në

Siljanovska-Davkova: Parimet e barazisë, solidaritetit dhe besueshmërisë në NATO duhet të zbatohen edhe në BE

Siljanovska-Davkova: Parimet e barazisë, solidaritetit dhe besueshmërisë në NATO duhet të zbatohen edhe në BE

Trump: Erdogan është një udhëheqës i madh, Samiti i NATO-s në Turqi ishte shumë i suksesshëm

Trump: Erdogan është një udhëheqës i madh, Samiti i NATO-s në Turqi ishte shumë i suksesshëm

Sharaa: Siria ka bërë arritje të madhe me heqjen e sanksioneve të SHBA-së dhe mbështetjen nga Turqia dhe vendet e Gjirit

Sharaa: Siria ka bërë arritje të madhe me heqjen e sanksioneve të SHBA-së dhe mbështetjen nga Turqia dhe vendet e Gjirit