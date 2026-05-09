Gashi: Integrimi evropian mbetet garancia për stabilitet dhe të ardhme të sigurt të vendit

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, me rastin e 9 Majit – Ditës së Evropës, ka theksuar rëndësinë e idesë evropiane si projekt që ka sjellë paqe, unitet dhe stabilitet në kontinent.

Ai vlerësoi se, në kushtet e sfidave gjeopolitike dhe pasigurive globale, perspektiva evropiane mbetet garancia më e fortë për një të ardhme të sigurt dhe demokratike për qytetarët.

Gashi theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk është vetëm proces politik, por edhe investim strategjik për sigurinë dhe stabilitetin e Evropës.

Sipas tij, Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj rrugës së integrimit evropian, përmes reformave, dialogut dhe fqinjësisë së mirë, duke e parë këtë proces si pjesë të natyrshme të së ardhmes së saj.

Ai shtoi se Kuvendi ka rol të rëndësishëm në avancimin e reformave dhe forcimin e institucioneve demokratike.

Në fund, Gashi uroi qytetarët për 9 Majin, duke theksuar se e ardhmja evropiane ndërtohet mbi bashkëpunim, solidaritet dhe vizion të përbashkët për një Evropë më të bashkuar dhe më të qëndrueshme.

