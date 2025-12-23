Gashi dhuroi mjete për tre shkolla në prag të festave të fundvitit
Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, sot, dhuroi mjete financiare për shkollat e posaçme “Zllatan Sremec” – Shkup, “Idnina” – Shkup dhe “Liria” – Tetovë, në kuadër të aktiviteteve me rastin e festave të Vitit të Ri.
“Ky veprim simbolik është shprehje e përkushtimit tonë institucional ndaj fëmijëve që meritojnë mbështetje të vazhdueshme dhe kushtet më të mira të mundshme për zhvillim dhe arsim”, tha Gashi, transmetojnë nga Kuvendi.
Ai shfaqi shpresë se ky donacion do të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit arsimor dhe do t’u sjellë motivim dhe shpresë nxënësve dhe stafit arsimor.